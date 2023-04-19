Российские силы освободили 90% Артемовска – Гагин

Российские силы взяли под контроль почти 90% территории Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, продвижение россиян «неотвратимо», передает ТАСС.

Отступающие подразделения ВСУ стараются замедлить продвижение российских сил. Противник разрушает объекты городской инфраструктуры и жилые дома.

Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль еще трех кварталов в северной, центральной и южной частях Артемовска. В городе продолжаются активные боевые действия. Штурмовые отряды действуют при поддержке воздушно-десантных войск, авиации и подразделений «Южной» группировки войск.

Москва, Наталья Рязанова

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