Минобороны России заявило о взятии еще трех кварталов Артемовска

Российские войска уничтожили два склада боеприпасов украинской армии в Запорожской области и два склада топлива для украинской военной техники в Николаевской области. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. Активные боевые действия продолжаются в Артемовске (Бахмуте). По данным ведомства, штурмовые отряды за сутки заняли еще три квартала в северной, центральной и южной частях города.

Действия штурмовых отрядов по освобождению Артемовска поддерживали воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск, ими пресекались попытки ВСУ контратаковать с флангов, отметили в Минобороны.

«Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолетовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что ударами авиации и артиллерии поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах городов Часов Яр и Константиновка Донецкой народной республики.

Всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли на Донецком направлении свыше 290 военнослужащих и наемников, БМП, три боевых бронемашины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», артиллерийскую систему М777 производства США, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, ВС России пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Под удары также попали подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное, Ольшана, Кучеровка и Двуречная Харьковской области. На Купянском направлении за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронемашины, два автомобиля, две самоходных гаубицы М109 «Paladin» производства США и гаубица Д-20.

Суточные украинские потери на Красно-Лиманском направлении составили более 80 военнослужащих, а также две боевые бронемашины. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ за сутки лишились до 30 военнослужащих, трех БМП, двух пикапов и гаубицы Д-20. На Херсонском направлении уничтожено более 25 украинских боевиков, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-30.

В целом за сутки ВС России, по данным Минобороны, нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах. В районах населенных пунктов Терны и Авдеевка (ДНР) разбиты пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

Силы ПВО России в течение суток уничтожили шесть украинских беспилотников в Харьковской области и Луганской народной республике.

Москва, Наталья Петрова

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