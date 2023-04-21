ВСУ оказались в котле в Артемовске

Российские силы взяли в котел украинских боевиков в Артемовске, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Штурмовые отряды вышли к дороге Артемовск – Часов Яр и перекрыли снабжение группировки ВСУ, сказал советник Дениса Пушилина.

«Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона. Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», – сказал Гагин в беседе с ТАСС.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин пояснил в своем телеграм-канале, что сохраняется горловина к югу от трассы через Хромово. Он уточнил, что для ВСУ использовать дорогу через Красное «весьма проблематично», а поля между двумя селами Красным и Хромово в условиях распутицы тоже плохо проходимы для техники.

Вашингтон еще в январе предлагал Киеву сдать Артемовск, чтобы не угодить в окружение и не терять понапрасну технику и людей.

Москва, Наталья Рязанова

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