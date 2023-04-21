Генерал США анонсировал битву за Крым: «Наступление ВСУ начнется через несколько недель»

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что контрнаступление Украины начнется через несколько недель на узком отрезке фронта и, по его мнению, будет преследовать цель изолировать Крымский полуостров.

Наступление ВСУ «будет на очень узком отрезке фронта, чтобы пробить российскую оборону, дойти до Азовского моря, перерезать так называемый сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма», – сказал генерал в эфире телеканала DW (признан в России СМИ-иноагентом). Слова Ходжеса приводит телеграм-канал «Пул №3».

Он полагает, что украинские войска попытаются изолировать Крымский полуостров с тем, чтобы ВС России не смогли его оборонять. После этого, рассуждает генерал, ВСУ смогли бы нанести удары по Севастополю и другим объектам на полуострове из установок HIMARS и другого высокоточного оружия.

По мнению генерала, Украина будто бы способна победить Россию, возможно, уже к концу текущего года, но в том случае, если союзники Киева предоставят ВСУ «то, что им нужно».

Ходжес при этом отметил, сейчас ВСУ обороняют Артемовск (Бахмут) ценой огромных жертв, но не привлекают к боевым действиям силы, необходимые им для контрнаступления.

На этой неделе начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что уже весной этого года ВСУ «зайдут в Крым». До этого в Киеве обещали «зайти в Крым» до конца декабря 2022 года.

Власти полуострова ранее заявили, что Вооруженные силы РФ готовы отразить возможное контрнаступление ВСУ на Крым.

Москва, Наталья Петрова

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