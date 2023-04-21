Российские силы выбивают противника из Артемовска

В западной части Артемовска идут активные бои. За сутки на Донецком направлении уничтожены до 310 украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ.

Штурмовые отряды освобождают город при поддержке десанта. ВДВ не дают противнику контратаковать на флангах.

Авиация и артиллерия «Южной» группировки войск теснит противника под Красным, Часовым Яром и Предтечино Донецкой народной республики.

По всему направлению за сутки ликвидированы 310 боевиков, четыре боевые бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее днем советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли в котел украинских боевиков в Артемовске. Под контроль взята дорога Артемовск – Часов Яр, по которой шло снабжение украинских подразделений.

Москва, Наталья Рязанова

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