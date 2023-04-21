ВС РФ остановили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы около Лимана Первого, Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки на Купянском направлении «Западная» группировка сил ликвидировала более 60 украинских военных, боевую бронемашину, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Акация». Столкновения с противников прошли под Стельмаховкой в ЛНР, Синьковкой, Тимковкой и Першотравневым Харьковской области. А под Кисловкой Харьковской области разбит склад боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» уменьшила силы киевского режима на 55 боевиков, две бронемашины, гаубицу Д-20 и самоходку «Гвоздика» около Червонопоповки, Червоной Дибровы в ЛНР, Григоровки и Серебрянки Донецкой народной республики.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях «Восточная» группировка российских сил под Угледаром, Пречистовкой в ДНР и Червоным Запорожской области уничтожила до 90 боевиков, две бронемашины, гаубицу «Мста-Б». Под Гуляйполем и Полтавкой Запорожской области ВСУ лишились двух складов боеприпасов. Еще один склад с топливом разбит под Константиновкой в ДНР.

На Херсонском направлении авиация и артиллерия ликвидировали до 10 украинских военных.

Всего за сутки разбиты 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 135 районах. Средства ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили три украинских беспилотника в небе над ДНР, Запорожской и Херсонской областями.

Ранее сообщалось, что активные бои продолжаются в западной части Артемовска. Штурмовые отряды освобождают город при поддержке десанта. ВДВ не дают противнику контратаковать на флангах. За сутки на Донецком направлении уничтожены до 310 украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ. Авиация и артиллерия «Южной» группировки войск теснит подразделения ВСУ под Красным, Часовым Яром и Предтечино Донецкой народной республики.

Москва, Наталья Рязанова

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