Как сообщили в Министерстве обороны России, за последние сутки киевский режим лишился 645 боевиков. Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении, где идут ожесточенные бои за Артемовск.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовск, – говорится в сообщении оборонного ведомства. – Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы».

За сутки на этом направлении были уничтожены до 360-ти украинских военнослужащих и наемников, семь БМП, восемь броневиков, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две САУ «Гвоздика».

Большие потери противник понес на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. За сутки ВСУ лишились там 120-ти военнослужащих, боевой бронированной машины, девяти автомобилей, двух гаубиц Д-20 и «Мста-Б», а также САУ «Акация».

На Красно-Лиманском, Херсонском и Купянском направлениях российские войска ликвидировали 165 боевиков, два броневика, две БМП, пикап, гаубицу Д-20, а также артиллерийскую систему М777.

«В районах населенных пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», – добавили в Минобороны.

Кроме того, Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, а в ДНР украинские войска потеряли станцию наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами ПВО за сутки сбито 15 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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