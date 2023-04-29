Армия России лишила группировку ВСУ «Херсон» командования

Российские войска высокоточным ударом разбили пункт, где собралось командование украинской группировки «Херсон», сообщило Минобороны РФ.
Удар нанесен вечером 28 апреля.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Цель удара достигнута», – говорится в сообщении.
Накануне ракетчики разбили украинский объединенный штаб обороны города Артемовск.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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