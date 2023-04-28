Армия России разгромила украинский штаб обороны Артемовска

Активные боевые действия продолжаются в Артемовске (Бахмуте). Штурмовые отряды постепенно уничтожают подразделения ВСУ и иностранных наемников в западной части города, сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. Российские войска с флангов не дают противнику завести в Артемовск дополнительные резервы. Ракетным ударом поражен украинский объединенный штаб обороны города.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Красное и Предтечино Донецкой народной республики», – говорится в сообщении. За минувшие сутки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, а артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи.

Ракетными войсками также поражены подразделения «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Бондарное (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

За сутки украинская армия потеряла на Донецком направлении до 300 военнослужащих, три БМП, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и гаубицу Д-30.

На Купянском направлении ВС России за сутки уничтожили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины и гаубицу Д-20. В районе населенного пункта Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районах Синьковки и Кисловки вскрыты и уничтожены две украинских диверсионно-разведывательных группы.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ в течение суток лишились 85 военнослужащих, двух автомобилей, САУ «Акация» и гаубицы Д-30.

Суточные украинские потери на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили 40 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Также в районе Марфополя Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

В течение последних 24 часов ВС России поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и техника в 112 районах.

Также сообщается, что российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Дробышево в ДНР. Силы ПВО России за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган», а также уничтожили пять украинских беспилотников в Харьковской, Запорожской областях, а также в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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