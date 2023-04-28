Минобороны России сообщило о ракетном ударе по резервам ВСУ

Российские военные сегодня ночью нанесли групповой ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Удар был нанесен «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», – говорится в сообщении.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», – заявили в Минобороны.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в ночь на 28 апреля была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Звуки взрывов были слышны в Киеве, Днепре, Николаеве, Киевской, Черкасской, Полтавской, Николаевской областях. Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в Киеве.

Позже украинские власти сообщили о разрушении подъезда многоэтажного жилого дома в городе Умань Черкасской области и гибели 16 человек. По их утверждению, якобы это был удар российской ракеты.

Москва, Наталья Петрова

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