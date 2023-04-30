ВС РФ уничтожили более 800 боевиков и наемников в зоне СВО

Российские силы уничтожили около 840 украинских военных и наемников в зоне проведения специальной военной операции. Удар ВС РФ по железнодорожному эшелону лишил ВСУ порядка 200 тонн боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

Штурмовые отряды вытесняют противника в западной части Артемовска. Они взяли под контроль еще четыре квартала города. Подразделения Воздушно-десантных войск сдерживали противника на северной и южной окраинах города. Авиация совершила четыре вылета в районе Артемовска, артиллерия выполнила 61 огневую задачу.

Ракетным ударом около Константиновки Донецкой народной республики уничтожено более 200 украинских военных, около 280 раненых эвакуированы. В районе Белогоровки Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. За сутки на Донецком направлении уничтожено более 480 боевиков и иностранных наемников, 12 боевых бронемашин, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» ликвидировала до 30 украинских военных, бронемашину, гаубицы «Мста-Б» и Д-30 под Угледаром и Владимировкой в ДНР.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск уничтожила до 85 украинских военных, две бронемашины около Синьковки, Кисловки, Каменки, Масютовки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. ВС РФ остановили две украинские диверсионно-разведывательные группы под Ольшаной и Берестовым Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» лишила ВСУ 65 человек, бронемашины, двух гаубиц Д-20 и Д-30 в районе Макеевки и Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.

На Херсонском направлении противник потерял более 10 боевиков, гаубицу «Мста-Б». Около Понятовки Херсонской области разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 115 районах. Под Белогоровкой в ЛНР ликвидирован командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, а под Свессой Сумской области – пункт ремонта военной техники и вооружения.

«В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск в ДНР уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Сумской и Запорожской областями, ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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