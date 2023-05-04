В МИД заявили, что Киев и его союзники не хотят мира на Украине

Западные страны и киевский режим не стремятся к миру на Украине, несмотря на провал идеи о разгроме России. Посыл о членстве Украины в НАТО опасен для стабильности в мире, что доказывает каждый день конфликта, считает замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен. Если было бы иначе, то была бы конструктивная, а не высокомерно-отрицательная реакция на предложение нашей страны в конце 2021 года заключить договор о гарантиях безопасности между Россией и США и соглашение о мерах по обеспечению безопасности между Россией и НАТО», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

Он напомнил, что в 2008 году идея о членстве в НАТО подтолкнула Грузию к нападению на российских миротворцев. То же обещание для Украины превратило страну во враждебный для России проект.

«Идея стратегического поражения России захлебнулась, но тем не менее Запад продолжает накачивать Украину вооружениями и махать перед носом Киева морковкой в виде возможного когда-то вступления в Североатлантический блок», – пояснил Галузин.

Он подчеркнул, что идея членства Киева в НАТО «каждый день доказывает свою опасность для мира и стабильности в Европе». Чем раньше альянс откажется от этой инициативы, тем раньше наступит действительно мирное разрешение кризиса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что страны Запада должны готовиться к затяжному конфликту на Украине. Чиновник не увидел перспектив его мирного урегулирования, а назвал происходящее «войной на истощение».

Москва, Наталья Рязанова

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