Захарова: Запад ответственен за все действия киевского режима

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за любые действия Украины на США, Великобританию и НАТО. По ее словам, Запад поддерживает киевских авантюристов и бандитов.

«За все то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы», – написала Захарова в Telegram.

Представитель МИД России заявила, что западные кураторы «уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием». Более того, Запад внушил Киеву «чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности», обеспечил «политическое прикрытие и военное сопровождение», указала Захарова.

Накануне пресс-служба Кремля заявила, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники атаковали резиденцию президента России в Кремле. Аппараты были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, отметили в Кремле. Глава государства также не пострадал – в момент попытки атаки дронов его не было в кремлевской резиденции.

Кремль расценил данное нападение как покушение на жизнь президента РФ. И заявил, что оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность Киева к атаке дронов на Кремль.

Москва, Наталья Петрова

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