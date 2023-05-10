Киевский режим может провести еще одно контрнаступление, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он признал, что в Киеве не уверены в успехе будущей атаки.

«Не считайте это контрнаступление последним, потому что мы не знаем, что из этого выйдет», – сказал политик в интервью Bild.

По его словам, контрнаступление будет считаться успешным, если ВСУ займут все районы, в которых сейчас находятся российские силы. Если результат будет иным, Киев будет готовить следующее контрнаступление.

Дата операции пока не определена, ранее ее задержали погодные условия. ВСУ также нужно еще больше танков, зениток и боеприпасов. Кулеба заявил, что Киев надеется на помощь Берлина, чтобы уговорить Вашингтон на поставки истребителей F16.

«Мы ожидаем от Германии активной роли в создании коалиции государств. Кто убедит Соединенные Штаты нажать на зеленую кнопку? Германия может многое. Не стоит недооценивать качество немецкой дипломатии», – добавил министр.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия скопила достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. Москва предупредила Киев и его западных спонсоров о печальных последствиях задуманного контрнаступления.

Москва, Наталья Рязанова

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