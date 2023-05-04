ВСУ накопили силы на передовой для контрнаступления в Запорожской области

Украинская армия скопила достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, тактикой украинских войск является разведка боем с целью пробить брешь в первой линии обороны российских подразделений, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.

Как отметил Рогов, одним из направлений удара ВСУ может стать город Токмак, но российским войскам известно о планах врага, передает РИА «Новости».

Контрнаступление украинских боевиков в Запорожье может стать «началом конца для существования всего киевского режима», добавил он.

Вчера вечером Рогов сообщил в своем Telegram, что после массированной артподготовки бронегруппа ВСУ пошла в наступление в районе Работино на Ореховском направлении в Запорожской области, но после ответного удара российских подразделений с потерями отступила на исходные позиции. Украинские военные лишились не менее одного танка, двух бронетранспортеров и порядка 30 бойцов.

До этого Рогов заявил, что главное управление разведки (ГУР) Украины перебрасывает спецподразделения из Артемовска (Бахмута) в город Запорожье.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»