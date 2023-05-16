Киев намерен получить от Запада 50 истребителей F-16

Киев надеется сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба, заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак. Поэтому рассчитывает получить от западных союзников 40-50 американских истребителей F-16.

По словам Сака, президент Украины Владимир Зеленский ездил в Европу, чтобы убедить западных союзников отправить Киеву современные реактивные самолеты. Он призвал создать «коалицию самолетов» для согласования поставок.

«Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 самолетов F-16. Потребность в современных истребителях стала более острой, поскольку Украине в настоящее время нечем остановить российские самолеты», – пишет Politico.

Сак добавил, что поездка была продуктивной. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал новую программу переподготовки для украинских летчиков. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в вопросе поддержки Украины «нет никаких табу». Правда, он подчеркнул, что рассматривает вопрос отправки истребителей «теоретически».

Ранее Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, обещанные в качестве военной помощи.

Москва, Наталья Рязанова

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