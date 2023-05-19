Украина срочно перебрасывает резервы к Артемовску и Часову Яру

Украинское командование оперативно перебрасывает резервы к Артемовску (Бахмуту) и Часову Яру. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«В районе населенного пункта Артемовск и Часов Яр отмечены отдельные группы резервов ВФУ (вооруженные формирования Украины. – прим. ред.), которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь», – написал военный эксперт в своем телеграм-канале.

Как отметил Марочко, зачастую подкрепление на линию фронта доставляют на медицинских автомобилях, которые используют для эвакуации раненых.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках украинских подразделений прорвать фланги в Артемовске с целью замедлить продвижение российских сил. «Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе», – сказал Пушилин (цитата по РИА «Новости»). Он добавил, что для предотвращения такой ситуации принимаются «исчерпывающие меры».

Пушилин также сообщил, что ситуация на трассе Часов Яр – Артемовск, по которой Киев пытается снабжать свою военную группировку в Артемовске, остается сложной. «Но дорога нашими подразделениями простреливается. Проехать беспрепятственно по этой трассе у противника не получается», – рассказал он.

Накануне, по данным Минобороны, штурмовые отряды продолжали бои по освобождению Артемовска «при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск».

Напомним, 14 мая Минобороны России сообщило, что в течение прошедших суток ВСУ предпринимали «массовые попытки прорыва обороны» российских войск севернее и южнее Бахмута, но все атаки были отбиты.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»