ВСУ могут начать наступление в Запорожской области в ближайшую неделю

Украинская армия может пойти в наступление в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней. Такое мнение высказал врио главы региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что ВСУ проводят серьезную артподготовку. «Вероятнее всего, что в ближайшее время, в ближайшие пять-семь дней, скорее всего, начнется наступление», – приводит слова Балицкого РИА «Новости». Врио главы области указал, что территорию глубоких тылов просто так не обстреливают. Это может быть предвестником будущего контрнаступления. Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ наносят удары по Запорожской области в том числе дальнобойными британскими ракетами.

Меж тем в Киеве в очередной раз высказались насчет сроков вероятного контраступления. На этот раз заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, наступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». Данилов в интервью BBC заявил, что ВСУ начнут наступление, когда украинское командование решит, что в данный момент может добиться «наилучшего результата».

Напомним, 23 мая глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал скорое начало контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ВСУ имеют необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, оно начнется в ближайшее время.

Ранее, в мае президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что украинские военные до сих пор не готовы к контрнаступлению из-за нехватки военных средств, и Киеву «нужно еще немного времени».

В свою очередь газета Politico сообщила, что украинский конфликт может затянуться на много лет или даже десятилетий. По ее данным, в США уже обсуждают варианты долгосрочной заморозки конфликта.

Москва, Наталья Петрова

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