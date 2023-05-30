Захарова предупредила иностранцев о судьбе наемников на стороне Киева

Российские силы будут уничтожать группировки иностранных наемников на стороне киевского режима, которые будут воевать против россиян, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вынуждены вновь напомнить, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, а группировки иностранных наемников и «добровольцев» уничтожаться», – цитирует дипломата пресс-служба МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Запад использует самые разные способы вербовки наемников для выступления против российских сил. Причем, оплата «солдат удачи» происходит за счет европейских граждан.

«Соответствующие заходы делаются и в отношении граждан арабских государств. Не вызывает сомнений, что за этой акцией стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать «солдат удачи» для Украины за счет налогоплательщиков собственной страны».

Дипломат напомнила высказывание сенатора Линдси Грэма об удачном вложении денег США в конфликт на Украине. И отметила, что на поддержку киевского режима тратятся не только американские деньги, но и жизни.

«Сенатор Грэм забыл вчера упомянуть, что для убийства русских они инвестируют жизни американцев», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Следственный комитет России ведет десятки уголовных дел о привлечении Украиной наемников из иностранных государств. Ведомству известно о свыше двух тысячах наемников из 71 страны на стороне киевского режима.

Москва, Наталья Рязанова

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