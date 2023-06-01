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Четверг, 1 июня 2023, 16:55 мск

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Российская армия подошла вплотную к Купянску в Харьковской области

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска вплотную подошли к городу Купянску и уже ведут уличные бои.

По его словам, линия боевого соприкосновения приблизилась к границам Купянска, который разделен рекой Оскол. Левый берег уже находится под российским контролем. Военные РФ «вплотную находятся» у левобережной части Купянска, рассказал Ганчев ТАСС.

Как отметил чиновник, многие украинские каналы не скрывают того, что российские войска подошли к городу, и где-то были позиционные бои именно на улицах самого Купянска, частного сектора, которые прилегает к городу.

Россия потеряла контроль над Купянском в сентябре, когда Минобороны России объявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области в целях наращивания усилий в Донбассе для выполнения «заявленных целей специальной военной операции».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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