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Пятница, 2 июня 2023, 14:49 мск

Новости Конфликт на Украине

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ВКС России ударили по прикрывавшей военные объекты ПВО Украины

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России разбили средства ПВО Украины, прикрывавшие военные объекты, сообщили в Минобороны РФ.

Высокоточный групповой удар нанесен в ночь на 2 июня.

«Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении министерства.

Ранее российские войска групповыми авиаударами высокоточным оружием разбили центральные пункты принятия решений, где киевский режим планировал теракты на территории РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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