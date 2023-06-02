ВКС России ударили по прикрывавшей военные объекты ПВО Украины

Воздушно-космические силы России разбили средства ПВО Украины, прикрывавшие военные объекты, сообщили в Минобороны РФ.
Высокоточный групповой удар нанесен в ночь на 2 июня.
«Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении министерства.
Ранее российские войска групповыми авиаударами высокоточным оружием разбили центральные пункты принятия решений, где киевский режим планировал теракты на территории РФ.
Москва, Наталья Рязанова
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