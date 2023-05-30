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Вторник, 30 мая 2023, 16:21 мск

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ВКС России нанесли удары по пунктам принятия решений на Украине, где планировались теракты в РФ

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило, что в течение суток российские войска нанесли групповые авиаудары высокоточным оружием большой дальности по центральным пунктам принятия решений на Украине.

В ведомстве отметили, что в этих пунктах под руководством специалистов спецслужб стран Запада планировались террористические акты на территории России.

«Все назначенные объекты поражены», – заявило Минобороны.

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков назвал атаку украинских БПЛА на Москву 30 мая ответом киевского режима «на эффективные удары по одному из центров принятия решений, которые были нанесены в воскресенье».

Минобороны также сообщило, что за сутки российские военные перехватили в зоне спецоперации семь снарядов системы HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM, а также уничтожили восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской области.

Кроме того, ВСУ лишились склада боеприпасов в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики. А в районе Владимировки (ДНР) российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Еще одна украинская ДРГ остановлена в районе Синьковки Харьковской области.

Всего за минувшие сутки авиация и артиллерия группировок войск ВС России поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 96 районах.

Общие суточные потери украинских войск в зоне СВО составили порядка 440 военнослужащих и около 30 единиц боевых бронемашин, гаубиц, САУ и автомобилей.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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