Российские силы остановили очередную попытку ВСУ перейти в наступление нa Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Бойцы при поддержке артиллерии и авиации уничтожили 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей противника около Привольного и Нескучного, танк и украинских военных в районе Новодаровки, еще три танка и три бронеавтомобиля около Ольговского.

«На Запорожском направлении огнём гаубичной артиллерии поражён опорный пункт противника в районе Степового, станция РЭБ и живая сила ВСУ в районе Новоданиловки, пункты временной дислокации боевиков в Новоандреевке и около Щербаков», – рассказал Чехов.

Под Червоной Криницей артиллерия разбила гаубицу «Мста-Б».

Накануне ВСУ пытались продвинуться на юге зоны СВО и лишились более 250 военных, 16 танков, 24 боевых бронемашин,

Москва, Наталья Рязанова

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