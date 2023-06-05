Минобороны заявило о срыве новых попыток ВСУ продвинуться на Южно-Донецком направлении

Предпринимаемые украинскими военными второй день попытки продвинуться на юге зоны СВО не дали результата и привели к большим потерям. Об этом сегодня сообщила министерство обороны России.

«Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении не увенчались успехом. В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике», – отметили в оборонном ведомстве.

По данным минобороны, только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП «Бредли». Взято в плен пять украинских военнослужащих.

Сегодня противник предпринял новые попытки проведения атак на том же направлении в районах совхоза «Октябрь» и населенного пункта Новодонецкое, введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками.

«Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток», – подчеркнули в минобороны.

Москва, Андрей Дорофеев

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