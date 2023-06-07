Киевский режим продолжил попытки наступления на Южно-Донецком направлении. Когда они провалились, ВСУ решили прорвать оборону под Артемовском, но ничего не добились, сообщили в Минобороны РФ. «Южная» группировка войск сдержала линию обороны.

«В течение прошедших суток отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов ВСУ в направлении Ягодного, Дубово-Василевки, западной окраины Артемовска, Андреевки, Орехово-Василевки, Клещеевки. Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено», – говорится в сообщении.

Группировка войск «Восток» остановила попытки противника продвинуться на Времевском выступе. Отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп около Нескучного Донецкой народной республики и Левадного Запорожской области. Отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР, которое находится под контролем ВС РФ.

Российские силы также разбили колонну украинской бронетехники, двигавшейся в сторону совхоза «Октябрь». Большую часть бронемашин уничтожили, остальные отступили на исходный рубеж. А в Запорожской области ликвидировали склад боеприпасов ВСУ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

На Донецком направлении за сутки уничтожены до 415 боевиков, два танка, девять бронемашин, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении ВСУ за сутки лишились более 190 человек, восьми танков, в их числе двух колесных АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронемашин, артиллерийской системы М777 производства США, самоходки «Гвоздика», гаубиц Д-20 и Д-30, пушки «Гиацинт-Б».

Москва, Наталья Рязанова

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