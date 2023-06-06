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Вторник, 6 июня 2023, 18:19 мск

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Российские ВКС нанесли ракетный удар по центру принятия решений на Украине

Воздушно-космические силы России минувшей ночью нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений, расположенных на Украине. Об этом в сводке о ходе проведения специальной военной операции сообщило минобороны РФ.

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сообщается также о том, что в районе Артемовска успешно отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка ДНР. Обхода и вклинения противника в оборону «Южной» группировки российских войск не допущено.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой народной республики; истребитель Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики; два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское Донецкой народной республики», – добавили в минобороны.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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