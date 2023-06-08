Российские войска предотвратили прорыв ВСУ в Запорожской области

Российские военные не допустили прорыва украинских войск в районе села Новодаровка в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, подразделения ВС России ввели в бой в этом районе бронегруппу на БМП-2 и «успешно поразили технику и живую силу» украинской группировки.

Как отметил Чехов, это стало возможным благодаря грамотной организации боевой работы командира мотострелковой роты капитана Рустама Хисматова. По его словам, личный состав вверенного ему подразделения своевременно вскрыл силы наступающего противника и после введения в бой бронегруппы на БМП-2 нанес по ним удар.

«Благодаря решительным действиям капитана Хисматова личный состав подразделения не допустил прорыва противника и обеспечил удержание выгодного рубежа», – сообщил Чехов (цитата по ТАСС).

Ночью 8 июня председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что танковая группа ВСУ начала наступление на Ореховском участке Запорожского фронта – между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. По его словам, украинские силы вели массированный огонь из артиллерии и танков, российские подразделения отвечали ударами артиллерии и авиации ВКС.

Позже военкор Семен Пегов сообщил, что по состоянию на 7 часов утра активные боевые действия продолжаются на участке Орехов – Токмак. По его данным, украинские военные задействовали около десяти танков.

Москва, Наталья Петрова

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