Десятки миллионов тонн: в Киеве оценили будущие потери урожая из-за подрыва Каховской ГЭС

Потери урожая на подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления сельскохозяйственных полей уже составили более 100 тыс. тонн. Такую оценку дал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«На правобережье потеряно более 100 тысяч тонн урожая», – приводит слова Высоцкого пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.

Замминистра заявил, что в целом Украина может недополучить несколько десятков миллионов тонн урожая.

Накануне украинское минагрополитики выступило с мрачным прогнозом последствий прорыва плотины Каховской ГЭС для сельскохозяйственной отрасли страны. Там ожидают, что уже в 2024 году сельхозугодья на юге Украины могут превратиться в пустыни. По информации ведомства, из-за разрушения ГЭС без источника воды осталось 94% оросительных систем на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, 74% – в подконтрольной Украине части Запорожской области и 30% – в Днепропетровской.

Там также отметили, что разрушение Каховской ГЭС негативно отразится и на отрасли рыбного хозяйства – уже регистрируется мор рыбы. Ранее сообщалось о массовой гибели рыбы в Днепропетровской области. По данным властей, в селе Марьянское из-за обмеления Каховского водохранилища погибло более 850 кг рыбы. Ущерб рыбному хозяйству области составил более 7,6 млн гривен.

В ночь на 6 июня была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС и разрушены задвижки плотины, что вызвало затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра. Как заявляли местные и федеральные власти, это произошло в результате обстрела ГЭС со стороны Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Киев обвинил в разрушении ГЭС Россию. Генпрокуратура Украины начала расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны».

Москва, Наталья Петрова

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