Российские войска за прошедшие сутки отразили атаки подразделений ВСУ на двух направлениях, сообщается в сводке Минобороны России о ходе спецоперации. Наиболее активно наступать противник пытался на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, отметили в ведомстве.

В частности, в районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении были отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. На Положском тактическом направлении, а также в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Общие потери ВСУ за сутки на данном направлении составили более 130 военнослужащих, пять танков, три БМП, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и САУ Krab польского производства.

На Донецком направлении были отбиты четыре атаки украинских войск в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка Донецкой Народной Республики. В районах Ямполовки и Червоной Дибровы пресечены действий двух групп украинских диверсантов. деятельность двух ДРГ. В ходе боев ВСУ лишились более 90 военнослужащих, двух броневиков, трех пикапов, гаубиц Д-20 и «Мста-Б». Кроме того, в районе Часова Яра в ДНР разгромлен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны.

На Купянском направлении в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также САУ Krab польского производства. Кроме того, в районе Тимковки Харьковской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов авиации и артиллерии потери понесли подразделениям ВСУ в районе Площанки (ЛНР), а также в Серебрянском лесничестве. ВС России также остановили две группы диверсантов под Ямполовкой (ДНР) и Червоной Дибровой (ЛНР). За сутки на данном направлении уничтожено до 90 военнослужащих, две БМП, две боевые бронемашины, два пикапа, две САУ «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

ВСУ несут потери и на Херсонском направлении, где за сутки уничтожено более 40 военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

В Минобороны добавили, что всего в течение суток российские военные нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.

Силы ПВО сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», а также 15 реактивных снарядов системы HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США.

За сутки уничтожено 11 украинских беспилотников в ДНР и Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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