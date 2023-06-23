Минобороны сообщило об ударе по складам ракетного вооружения ВСУ

Российские войска в ночь на 23 июня нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ. Все назначенные цели были поражены. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении склада с доставленным на Украину вооружением и военной техникой иностранного производства. Удар по объекту нанесли Воздушно-космические силы России ночью 22 июня.

Москва, Наталья Петрова

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