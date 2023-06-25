Украинские военные совершили более 20 атак на позиции ВС РФ в зоне СВО

В течение суток украинские боевики совершили более 20 атак на позиции российской армии в зоне специальной военной операции. Все попытки наступления были отбиты, киевский режим лишился 800 солдат и наемников. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Наибольшее давление на позиции ВС РФ было оказано на Донецком направлении, где в общей сложности российским военным удалось отбить 14 атак, из них десять были совершены в районе города Артемовск. «В ходе боев потери противника составили до 430-ти украинских военнослужащих, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30», – говорится в сообщении оборонного ведомства. В районе населенного пункта Авдеевка в ДНР уничтожен склад боеприпасов.

На Краснолиманском направлении отражены четыре попытки противника атаковать. Здесь ВСУ потеряли до 130-ти военнослужащих, три броневика, два пикапа, САУ «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30. Кроме того, три украинских бойца сдались в плен. «В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп», – добавили в МО.

На Южно-Донецком направлении отбиты две атаки ВСУ, на Запорожском – одна. На этих направлениях украинская армия лишилась свыше 170-ти военнослужащих, был уничтожен один танк, подбиты четыре броневика, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30.

На Купянском и Херсонском направлениях активно работала оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия. Уничтожены до 75 солдат ВСУ, четыре автомобиля, американская артсистема М777.

Средствами ПВО перехвачена тактическая ракета «Точка-У», снаряд HIMARS и сбиты четыре украинских БПЛА.

Москва, Зоя Осколкова

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