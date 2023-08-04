ВС РФ остановили переброску украинских боевиков у Даманского

Группировка «Днепр» не позволила ВСУ скрытно перебросить боевиков через Днепр. Четыре лодки уничтожены у островов Белогрудов и Даманский, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

«Расчетами противотанковых ракетных комплексов на побережье Днепра при попытках скрытной переброски личного состава уничтожены четыре быстроходные лодки и до 20 человек личного состава ВСУ», – говорится в его заявлении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Артиллеристы разбили украинские гаубицу Д-30, две гаубицы «Мста-Б» вместе с расчетами и расчет 120-мм миномета. Разведка нашла и уничтожила с помощью ударного беспилотника «Ланцет» зенитный ракетный комплекс Spada итальянского производства, который использовал противник.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что киевский режим перебрасывает в Запорожскую область новые резервы. Свежие силы отправляют в надежде переломить ситуацию на линии огня, но российские силы регулярно срывают атаки ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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