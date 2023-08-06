Российские войска отразили более 15 атак ВСУ: уничтожено 600 боевиков

В течение минувших суток украинские войска продолжили безуспешные попытки прорвать оборону российской армии на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, в общей сложности было уничтожено порядка 600 военнослужащих ВСУ, несколько единиц бронетехники, артиллерийские установки и 16 беспилотников.

На Купянском направлении штурмовыми отрядами «Западной» группировки войск продолжено улучшение тактического положения в своих зонах ответственности. При этом были успешно отражены восемь атак и контратак подразделений ВСУ в районах Синьковки и Ольшаны Харьковской области и освобожденном накануне Новоселовском в Луганской Народной Республике.

Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы «Мста-Б».

На Донецком направлении отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. За сутки на данном направлении уничтожено до 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении успешно отражены две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населенного пункта Ковалевка в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. Уничтожено до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Урожайное. Потери противника на данном направлении составили до 150-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также артиллерийская система М777 производства США.

На Запорожском направлении за сутки отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино. В течение суток уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»