Минобороны РФ рассказало об ударе по военному аэродрому ВСУ

Вооруженные Силы РФ 11 августа нанесли групповой удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области Украины. Все назначенные цели были поражены, сообщили в Минобороны РФ.

«11 августа нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

Киевский режим в течение 12 августа дважды пытался атаковать цели на Крымском полуострове. После утренней атаки с помощью 20 дронов, из которых до цели не долетел ни один, Украина использовала управляемую ракету.

«Около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант», – рассказали в МО РФ.

Российские средства ПВО вовремя обнаружили и успешно перехватили ракету в воздухе. До цели она не долетела: разрушений и пострадавших нет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»