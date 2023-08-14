В обещанных Киеву танках Leopard-1 нашли два серьезных дефекта

Немецкий производитель танков Rheinmetall согласился отремонтировать для Украины 30 из 50 выкупленных у Бельгии танков Leopard 1A5. Но в этих машинах есть два серьезных дефекта: система управления огнем и тонкая броня, пишет Forbes.

Бельгия установила в немецких Leopard 1 собственную систему управления огнем SABCA. В работе она во многом повторяет стандартную EMES-18, но ее сложнее обслуживать и ремонтировать. В прибывших из Бельгии танках система управления огнем в плохом состоянии и требует ремонта.

Вторым недостатком Leopard 1A5 является тонкая броня. Специалисты подтвердили, что толщина стального покрытия всего 70 мм, т.е. не выдержит огонь из оружия большого калибра. Ее максимум – российский крупнокалиберный пулемет.

Власти несколько месяцев вели переговоры с компанией Rheinmetall о ремонте танков для передачи Киеву. В итоге в мастерские попадут только 30 машин, остальные 20 из той же партии разберут на запчасти для их ремонта. Главное, чего не хватает немецким техникам – комплектующих для бельгийской системы управления огнем.

Киев пожаловался, что отправленное Западом на Украину вооружение зачастую не готово сразу для боевых действий. После долгого хранения на складах оно нуждается в модернизации и ремонте.

Ранее СМИ обратили внимание, что власти ФРГ задерживают передачу Украине военной помощи. Из 110 обещанных танков Leopard 1 Киеву передали только 10.

Берлин, Наталья Рязанова

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