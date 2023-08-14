На Украине ужесточат контроль за выездом военнообязанных за границу

Украинские пограничники и Минобороны будут обмениваться базами данных, чтобы ужесточить контроль за выездом военнообязанных за границу в условиях военного положения. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает «Украинская правда».

«Между ГПСУ и Минобороны продолжается работа по информационному обмену между базой данных ГПСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы исключить попытки незаконного пересечения границы, используя поддельные документы», – рассказал он.

По словам Демченко, сейчас тестируется программное обеспечение и обсуждаются критерии допуска представителей территориальных центров комплектования и соцзащиты (так на Украине называют военкоматы – прим. ред.) к базе данных ГПСУ и наоборот. «Это будет информационный обмен относительно конкретных лиц», – уточнил он.

Как отметил Демченко, с начала российской спецоперации в пунктах пропуска «разоблачены более 6,1 тыс. человек, которые пытались выехать с Украины, используя поддельные документы». «В первую очередь речь идет о лицах мужского пола, которые подлежат воинской обязанности», – пояснил он.

Ранее руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что властям Украины придется мобилизовать еще сотни тысяч людей. По его словам, это нужно для обеспечения отдыха и ротации для тех, кто уже служит в ВСУ.

В то же время в Минобороны Украины признали, что в стране нарастает проблема уклонения от мобилизации в ВСУ на фоне увеличения темпов всеобщей мобилизации.

В начале августа на Украине вскрыли масштабную схему организации нелегального выезда за границу украинцев, подлежащих мобилизации.

Киев, Наталья Петрова

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