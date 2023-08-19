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Суббота, 19 августа 2023, 15:33 мск

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Российская армия отразила 12 атак ВСУ, уничтожив почти тысячу боевиков и наемников

Вооруженные силы России за сутки отбили 12 атак противника в зоне СВО, уничтожив 975 солдат ВСУ и десятки единиц западной техники. Кроме того, военные РФ разбомбили три склада боеприпасов врага и пресекли деятельность четырех групп диверсантов-разведчиков.

Наибольшие потери киевский режим понес на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск отразили пять атак штурмовых групп ВСУ. «Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20», – сообщили в Минобороны.

В ДНР и Хмельницкой области уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. В Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса украинской армии.

«Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Еще восемь атак были отбиты на остальных пяти направлениях. За сутки киевский режим лишился еще 575 бойцов убитыми и ранеными, семи броневиков, десяти автомобилей, двух американских САУ М109 «Paladin», гаубиц «Мста-Б», Д-30, Д-20 и «Krab».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 139-ти районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 23 украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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