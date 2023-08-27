ВС РФ ударили по аэродрому под Киевом и сбили два Су-25 и Ми-8 ВСУ в Запорожье

Российская авиация в ночь на 27 августа нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по аэродрому близ Пинчуков Киевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

Цель удара достигнута – «все назначенные объекты поражены», отметили в ведомстве.

Также сообщается, что российские военные за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и два штурмовика Су-25 в Запорожской области. Вертолет уничтожен истребительной авиацией ВКС России в районе Заливного. ПВО сбила боевые самолеты в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

Кроме того, в течение суток перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS и уничтожено 30 украинских беспилотников в районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Помимо того, в районе города Запорожье выведена из строя радиолокационная станция П-37, а около Славгорода Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

По данным Минобороны России, всего с начала СВО уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 152 беспилотника, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 527 танков и других боевых бронемашин, 1 145 боевых машин РСЗО, 6 079 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 463 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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