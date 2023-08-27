Российская армия отразила 21 атаку ВСУ за сутки и уничтожила почти 800 боевиков

Российская армия за сутки отразила 21 атаку ВСУ на Купянском, Запорожском, Краснолиманском и Донецком направлениях, уничтожив около 800 украинских боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе спецоперации.

Самые большие суточные потери украинская армия понесла на Донецком направлении, где российские военные отразили две атаки, – 240 бойцов убитыми и ранеными. Кроме того, ВС России уничтожили три боевые бронемашины, пять пикапов, боевую машину РСЗО «Град», артиллерийскую систему М777 производства США и две гаубицы Д-30.

Наиболее активно украинские штурмовики пытались прорвать российскую оборону на Купянском направлении, где ВС РФ отразили 11 атак. Потери противника составили до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронемашины, три автомобиля, а также американская артиллерийская система производства М777.

На Запорожском направлении российские подразделения успешно отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах Работино и Успеновки Запорожской области, уничтожив до 200 украинских военнослужащих. Также ВСУ лишились трех боевых броне машин, четырех автомобилей, двух артиллерийские системы М777 производства США, САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и Krab польского производства, гаубицы Д-20 и американского орудия М119.

На Краснолиманском направлении ВСУ предприняли три неудачных атаки и потеряли более 80 военнослужащих, две боевые бронемашины, два пикапа, а также две САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новодонецкого в ДНР и Приютного Запорожской области. Суточные потери противника составили до 130 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля и гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в результате ударов по украинским позициям уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, американская артиллерийская система М777 и гаубица Д-30.

В Минобороны отметили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах.

Москва, Наталья Петрова

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