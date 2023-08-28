Киев может получить от США дальнобойные кассетные снаряды – The Washington Post

На фоне пробуксовки украинского контрнаступления в Белом доме задумались над передачей Киеву кассетных боеприпасов большой дальности. Об этом пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в статье в The Washington Post. Он отмечает, что Вашингтон намерен продолжать военную поддержку Украины с учетом того, что боевые действия, как ожидают в американской администрации, продолжатся и в 2024 году.

«Оценивая вероятность продолжения украинского конфликта в следующем году и, возможно, в последующие годы, представители администрации Байдена рассматривают несколько новых важных способов увеличения поддержки [Украины] со стороны Запада», – пишет аналитик.

В том числе речь может идти о передаче ВСУ кассетных боеприпасов большой дальности. «Например, в Вашингтоне растет поддержка предоставления [Киеву] кассетных боеприпасов ракетного запуска, которые могут поражать цели на большем расстоянии, чем артиллерийские версии, которые Соединенные Штаты начали поставлять в прошлом месяце», – отмечает Игнатиус.

При этом он указал, что в Вашингтоне выступают против передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, на чем настаивают Киев и его союзники.

Также сообщается, что США пока не готовы предоставить Украине ракеты большой дальности, известные как ATACMS. «Пентагон продолжает сопротивляться, в основном потому, что официальные лица опасаются, что у США недостаточно ракет ATACMS для поставки Украине, не подрывая при этом собственную готовность к любому будущему конфликту с Китаем», – заключил обозреватель.

Напомним, 7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты решили передать Украине кассетные боеприпасы. Позже Байден объяснил решение передать Украине кассетные боеприпасы тем, что у США заканчивались обычные снаряды.

В августе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия может пересмотреть свой отказ от использования кассетных боеприпасов в связи со специальной военной операцией. Он подчеркнул, что Россия не использовала эти боеприпасы только из-за последствий для мирного населения.

В ДНР ранее заявляли, что ВСУ все активнее используют кассетные бомбы для обстрелов территории республики. В Пентагоне отметили, что украинские военные применяют американские кассетные боеприпасы «надлежащим образом, как обещали».

Москва, Наталья Петрова

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