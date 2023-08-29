ВС РФ улучшили позиции на Донецком направлении и отразили 12 атак ВСУ за сутки

Российская армия за сутки отразила 12 атак ВСУ на четырех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив 560 украинских военных и более 40 единиц техники и артиллерии, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО. Самые большие суточные потери противник понес на Донецком направлении, лишившись более 300 военнослужащих.

На Донецком направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ около Невельского в ДНР и улучшили положение по переднему краю. Кроме того, в районе Дружковки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Дорожное на станции разгрузки ракетным ударом разгромлен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами.

Потери ВСУ на данном направлении составили более 340 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронемашин, 13 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

На Купянском направлении армия России отбила шесть атак в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР, уничтожив до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении российские подразделения отразили три атаки ВСУ в районах Кременной, Червоной Дибровы в ЛНР и Ямполовки в ДНР. Украинские силы лишились до 80 военнослужащих, двух БМП, трех боевых бронемашин и двух пикапов.

Две атаки российские военные отразили на Запорожском направлении в районе села Вербовое. Суточные потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании.

На Южно-Донецком направлении в ходе боев за прошедшие сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубицы «Акация» и «Гиацинт-Б». Кроме того, в районе Новомихайловки в ДНР поражен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ лишились до 20 военнослужащих, трех автомобилей и двух гаубицы Д-30.

В течение суток российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132-х районах. Также в районе Серебрянки в ДНР уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ.

Силы ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS, украинскую противокорабельную ракету «Нептун» и две противорадиолокационные ракеты HARM. Помимо того, за сутки уничтожены 27 украинских беспилотников ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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