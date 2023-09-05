Эрдоган не увидел на горизонте надежд на мир на Украине

Турция надеется на прочный и справедливый мир на Украине, но пока для этого нет никаких перспектив, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил, что Анкара уже была посредником между Киевом и Москвой. Эрдоган вновь предложил президенту РФ Владимиру Путину свои услуги посредника и обещал принять все доступные меры для начала мирных переговоров.

«Мы готовы внести свой вклад, когда этого потребуют сторонники. В том числе исполнить роль посредника при решении вопросов об обмене пленными или безопасности Запорожской АЭС. К сожалению, на горизонте нет надежды на мир», – сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете по пути из Сочи, где встречался с Путиным.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара стоит на позиции дипломатии и диалога ради мира, пишет портал Aydinlik.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что со стороны Украины не поступало никаких сигналов о возможности переговоров. «Глава МИД Турции, побывавший в Киеве до встречи лидеров России и Турции, никаких весточек не передавал», – сказал Ушаков.

В Киеве ведение любых переговоров назвали победой Москвы. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что любой переговорный процесс будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию демократического мира в целом.

Анкара, Наталья Рязанова

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