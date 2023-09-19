Эрдоган предсказал «долгий» конфликт на Украине

Конфликт на Украине продлится долго, хотя Россия хотела бы поскорее завершить его, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер заявил, что слова президента РФ Владимира Путина полностью заслуживают доверия.

«Совершенно очевидно, что эта война продлится долго. Мы очень хотим надеяться на то, что она закончится как можно скорее. Я принимаю во внимание слова лидера. Господин Путин выступает за то, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. И я верю его словам», – сказал Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS.

Турецкий президент отдельно отметил, что словам Путина можно верить несмотря на недоверие ряда стран в отношении российских властей.

«Я не согласен. Мы предпринимаем взаимные шаги вперед, а также сотрудничаем в области оборонной промышленности. Мы можем делать все это с Россией», – сказал президент.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала украинцев готовиться к «продолжительной и тяжелой войне». Она заявила, что конфликт с Россией не закончится ни в этом году, ни следующей весной.

Аналитики в США также допустили продолжение конфликта на Украине в течение нескольких лет. По их мнению, ситуация будет урегулирована только при вмешательстве третьей стороны для начала переговоров, и это случится к 2037 году.

При этом, министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что конфликт завершится, как только Украина потеряет поддержку Запада. «Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра», – сказал министр.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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