Первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину

Киев получил первую партию американских танков Abrams в минувшие выходные. О этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне. Предполагается, что эту технику ВСУ удастся задействовать в контрнаступлении.

По словам представителей Минобороны США, точное количество танков M1 Abrams, отправленных на Украину, не называется. Это первая партия из 31 машины, которые были обещаны киевскому режиму администрацией Джо Байдена.

Abrams пополнят вооружение ВСУ, используемое для контрнаступления на тех территориях, где месяцами идут бои без серьезных прорывов, пишет издание. При этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что применять Abrams нужно «очень специально, для очень специфических, хорошо продуманных операций», иначе они рискуют быть уничтоженными. По его словам, эти танки не проживут очень долго на поле боя, их нужно использовать в прорывных операциях, но очень хорошо подготовить.

Ранее президент Байден и министр обороны США Ллойд Остин отмечали, что отправка Киеву танков Abrams представляет собой часть экстраординарных усилий западных союзников по поставке мощного оружия на месяцы раньше намеченного срока. Тем временем, американские военные еще весной начали обучение украинских военнослужащих. Солдаты ВСУ пройдут сокращенный 12-недельный курс по эксплуатации танков Abrams на военных базах США в Германии.

Киев, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»