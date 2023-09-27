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Среда, 27 сентября 2023, 12:44 мск

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Западная техника часто ломается у ВСУ из-за недостаточного обучения солдат

Военная техника, предоставленная киевскому режиму западными странами, часто выходит из строя. Одна из причин – недостаточное обучение военнослужащих украинской армии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, частые поломки могут быть следствием того, что на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени. Так на обучение украинских военных эксплуатации гаубиц Panzerhaubitze немецкого концерна Rheinmetall отводилось всего пять недель, тогда как немецкие солдаты обучаются как минимум четыре месяца.

Кроме того, по разным причинам ВСУ могут одновременно эксплуатировать менее 70% поставленных Западом гаубиц. Об этом заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов.

Ранее стало известно, что США передали киевскому режиму танки Abrams. В первой партии было меньше половины от обещанных 31 машины.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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