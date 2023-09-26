США передали Украине меньше половины танков Abrams

США передали киевскому режиму меньше половины от обещанной партии танков Abrams. Об этом пишет газета Washington Post.

По данным издания, танки Abrams были доставлены на Украину через девять месяцев после того, как об этом заявил американский президент Джо Байден. Первоначально в Пентагоне сообщали, что доставка техники на поле боя может занять от года до двух лет.

«На данный момент доставили менее половины ожидаемых танков М1 Abrams», – сказал газете высокопоставленный украинский военный чиновник, выступая на условиях анонимности.

Киев получил первую партию американских танков Abrams в минувшие выходные, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне. Предполагается, что эту технику ВСУ удастся задействовать в контрнаступлении. Это первая партия из 31 машины, которые были обещаны киевскому режиму.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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