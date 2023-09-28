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Четверг, 28 сентября 2023, 12:30 мск

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В США назвали контрнаступление ВСУ неэффективным и дорогостоящим

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) является минимально эффективным и чрезвычайно дорогостоящим. Об этом говорится в статье, опубликованной New York Times.

«Украина достигла минимальных успехов в своем контрнаступлении. Плотные российские минные поля и укрепления сделали каждую атаку чрезвычайно дорогостоящей», – сообщается в материале.

По мнению обозревателей издания, затянувшаяся тупиковая ситуация при неудачном для украинской армии развитии событий может ослабить поддержку Киева со стороны западных стран.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов сообщил, что несмотря на поставки западной военной техники большая часть контрнаступления ВСУ «проходит пешком». В ответ на претензии ряда западных политиков о «медленном контрнаступлении» он заявил, что оно «ведется не для партнеров». При этом Буданов признал, что украинской армии будет очень тяжело без военной помощи Запада.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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