«Будет очень тяжело»: в Киеве признали беспомощность ВСУ без западного оружия

Украинской армии будет очень тяжело без военной помощи Запада. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

«Тяжело будет, очень тяжело. Чего обманывать, очень тяжело будет… (Но) нет никакой причины считать, что поставки оружия будут полностью остановлены», – сказал он.

При этом Буданов ответил претензии ряда западных политиков о «медленном контрнаступлении». По его словам, оно «ведется не для партнеров».

Стоит отметить, что в западных СМИ все чаще звучат мнения экспертов, что из-за отсутствия успеха в широко разрекламированном «контрнаступе» Запад может резко сократить финансовую и военную поддержку киевского режима.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает военные поставки западных стран Киеву как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине.

Киев, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»