Пушилин назвал число российских военных в украинском плену

Около 500 российских военных находятся в плену у Украины, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, Киев скрывает данные о пленных россиянах.

«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», – приводит слова политика ТАСС. И добавил, что тысячи военных ВСУ находятся в пенитенциарных учреждениях по всей России. «Цифра несопоставима», – подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что Киев не дает российской стороне никаких сведений о численности российских пленных, тем более личных данных.

Украинские военные все чаще сдаются в плен российским войскам, подтвердили в Минобороны РФ. На фоне больших потерь при попытках атаковать позиции ВС РФ украинцы предпочитают сложить оружие.

Во время обмена пленными в июне из украинского плена вернулись 94 российских военных.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»