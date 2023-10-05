российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 октября 2023, 15:47 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российская армия отбила четыре атаки ВСУ и уничтожила более 600 боевиков

Фото: Минобороны РФ

За последние сутки в зоне СВО были уничтожены более 600 боевиков и наемников киевского режима. Также ВС РФ отбили четыре атаки штурмовых групп на Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны России.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107-ми районах», – говорится в сообщении.

В общей сложности на шести направлениях противник потерял 620 военнослужащих убитыми и ранеными, восемь броневиков, 19 автомобилей и пикапов, две гаубицы М109 «Paladin», два орудия Д-30, а также самоходную пушку «Пион». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артсистемы М777, САУ «Акация», «Гвоздика», две французские «Caezar», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

«В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ», – добавили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО в течение суток перехвачена авиационная управляемая бомба «JDAM» и восемь снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Минобороны набрало девять резервных полков для СВО / ВКС России сбили украинский истребитель в Днепропетровской области / У Великобритании иссякли запасы вооружений для Украины / Российские войска уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ / ВС РФ уничтожили 45 украинских беспилотников в зоне СВО / ВС РФ уничтожили более 300 боевиков на Артемовском и Авдеевском направлениях / СМИ: боевики ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен / Истребители ВСК России сбили украинский штурмовик в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,