Российская армия отбила четыре атаки ВСУ и уничтожила более 600 боевиков

За последние сутки в зоне СВО были уничтожены более 600 боевиков и наемников киевского режима. Также ВС РФ отбили четыре атаки штурмовых групп на Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны России.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107-ми районах», – говорится в сообщении.

В общей сложности на шести направлениях противник потерял 620 военнослужащих убитыми и ранеными, восемь броневиков, 19 автомобилей и пикапов, две гаубицы М109 «Paladin», два орудия Д-30, а также самоходную пушку «Пион». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артсистемы М777, САУ «Акация», «Гвоздика», две французские «Caezar», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

«В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ», – добавили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО в течение суток перехвачена авиационная управляемая бомба «JDAM» и восемь снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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